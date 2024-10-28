Adana'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
Adana'nın Kozan ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçen hafta 28 noktada operasyon ve denetim yapıldı.
Ekiplerin 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 97 fişek ve 32 uyuşturucu hap ele geçirdiği çalışmada, "taksirle ölüme sebebiyet verme" ile "yağma" suçlarından aranan 2 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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