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        Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 17:51 Güncelleme: 28.10.2024 - 17:51
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        Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Akpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile helikopter sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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