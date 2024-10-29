Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'in, Valilik ek hizmet binasında bayram tebriklerini kabul etmesinin ardından Uğur Mumcu Meydanı'nda tören düzenlendi.

Programda Köşger, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tören aracı üzerinden selamladıkları vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okunan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı paylaşıldı.

Vali Köşger, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yalnızca bir ulusun bağımsızlığına kavuşması değil, aynı zamanda tüm dünya mazlumlarına da ilham kaynağı olan bir destan olduğunu belirtti.

Kurtuluş Savaşı'nın ilk ateş emrinin verildiği Adana'da, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük tutkusunu, Cumhuriyet'e sahip çıkma, koruma ve gelecek nesillere aktarma kararlılığını en yüksek tonda haykırmanın haklı gururunu yaşadıklarını vurgulayan Köşger, şöyle konuştu:

"Farklılıklarımızı bir zenginlik olarak gören ve her bireyi eşit haklarla kucaklayan Cumhuriyet'i bu toprakların ortak değeri olarak görüyoruz. Bu yüzden büyük ve güçlü Türkiye ideali için birlik ve bütünlüğümüze, demokrasimize, barışımıza, kardeşliğimize sahip çıkmaya, Cumhuriyet'imizin temel değerlerini her türlü tartışmanın üzerinde tutmaya devam edeceğiz. Unutmamalıyız ki Cumhuriyet, Türkiye'nin çağdaş ve demokratik bir ülke olarak varlığını ve gelişimini sürdürmesinin en önemli teminatıdır."