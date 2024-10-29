Şarkıcı Hüseyin Kağıt, Adana'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser verdi
Şarkıcı Hüseyin Kağıt, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Adana'nın Aladağ ilçesinde sahne aldı.
Şarkıcı Hüseyin Kağıt, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Adana'nın Aladağ ilçesinde sahne aldı.
Kağıt, Aladağ Belediyesince Atatürk Kent Meydanı'nda organize edilen konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.
Konsere gelenler, Kağıt'a eşlik etti.
Konserin ardından Aladağ Belediye Başkanı Kemal Özdemir, Kağıt'a ve vatandaşlara teşekkür etti.
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