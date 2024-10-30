Adana'da evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı

Adana'da üç evden 950 bin liralık altın ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde bir sitedeki apartmanda 16 Ekim'de Sanem Ö'ye ait daireden 450 bin liralık altın çalındı.

Bu olaydan bir gün sonra merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde Duygu Ç'ye ait apartman dairesinden de 400 bin liralık altın ve ziynet eşyası kayboldu.

18 Ekim'de de Merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki bir evden 100 bin liralık altın çalındı.

Mağdurların ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olaylarla ilgili araştırma başlattı. Ekipler, olay yerlerinin çevresinde bulunan güvenlik kameraları görüntülerinden yola çıkarak birbirleriyle bağlantılı hırsızlık şüphelisi 4 kadının kimliğini tespit etti. Osmaniye'den Adana'ya gelerek hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri ileri sürülen Sevil F. (20), Bahar F. (22), Tuğçe Ç. (23) ve Sevda D. (28) saklandıkları merkez Sarıçam ilçesindeki eve yapılan baskınla yakalandı.