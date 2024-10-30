Adana'da bir kadının kolyesini çalmak isteyen sanığa 10 yıla kadar hapis istemi

Zahide B'nin elindeki çubukla vurarak engel olması üzerine M.E.F'nin amacına ulaşamadan olay yerinden kaçtığı ve saklandığı ikamete polis ekiplerince yapılan baskınla yakalandığı aktarılan iddianamede, sanığın "elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kadının boynundaki altın kolyesini çalmaya çalıştığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

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