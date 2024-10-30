Adana'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Serkan A'nın (34) idaresindeki 01 DVE 19 plakalı otomobil, Karacaoğlan Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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