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        Adana'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 12:41 Güncelleme: 30.10.2024 - 12:49
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        Adana'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Serkan A'nın (34) idaresindeki 01 DVE 19 plakalı otomobil, Karacaoğlan Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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