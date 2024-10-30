Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi
Adana'da, tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi öldü.
Adana'da, tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi öldü.
İddiaya göre, Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'nde Kaan K. (22), arkadaşı Murat A'dan (35) motosikletini ödünç istedi.
Murat A'nın olumsuz yanıt vermesi üzerine çıkan tartışmada Kaan K, tabancayla Murat A'ya 7 el ateş etti.
Çevredekiler tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Murat A, yaşamını yitirdi.
Kaan K'nin çeşitli suçlardan 4 kaydı olduğu öğrenildi.
Polis olaydan sonra kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.