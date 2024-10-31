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        Adana'da bir iş yerinde 3 silah ve uyuşturucu ele geçirildi

        Adana'da ruhsatsız 3 silah ve 32 uyuşturucu hap bulunan iş yerindeki şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 09:49 Güncelleme: 31.10.2024 - 09:49
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        Adana'da bir iş yerinde 3 silah ve uyuşturucu ele geçirildi
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        Adana'da ruhsatsız 3 silah ve 32 uyuşturucu hap bulunan iş yerindeki şüpheli gözaltına alındı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen Kocavezir Mahallesi'ndeki bir iş yerine baskın yaptı.

        İş yerinde yapılan aramada, ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Tabancaların saklandığı masanın çekmecelerini çıkartarak inceleme yapan ekipler, masanın alt bölümüne bantla yapıştırılmış paketlerde 32 uyuşturucu hap ve hassas terazi buldu.

        Bunun üzerine şüpheli Y.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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