Adana'da bir iş yerinde 3 silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Adana'da ruhsatsız 3 silah ve 32 uyuşturucu hap bulunan iş yerindeki şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da ruhsatsız 3 silah ve 32 uyuşturucu hap bulunan iş yerindeki şüpheli gözaltına alındı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen Kocavezir Mahallesi'ndeki bir iş yerine baskın yaptı.
İş yerinde yapılan aramada, ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Tabancaların saklandığı masanın çekmecelerini çıkartarak inceleme yapan ekipler, masanın alt bölümüne bantla yapıştırılmış paketlerde 32 uyuşturucu hap ve hassas terazi buldu.
Bunun üzerine şüpheli Y.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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