Adana'da otobüsün açık kapısından yolcunun düşüp ölmesiyle ilgili sürücüye 4 yıl hapis

Adana'da hareket halindeyken açık bıraktığı özel halk otobüsünün kapısından bir kadının düşerek hayatını kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sürücüye, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl hapis cezası verildi.

2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Vedat K. ile 24 Nisan'da özel halk otobüsünün kapısından düşerek hayatını kaybeden 6 çocuk annesi Hatice Sabahi'nin (74) eşi Cemil ve oğlu Selahattin Sabahi ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, olay günü sürücünün Balcalı Mahallesi'nde seyir halindeyken direksiyon başında sigara içtiğini, otobüs kapısı açık şekilde ilerlerken kartını göstermek için ayağa kalkan Sabahi'nin manevra sırasında dengesini kaybederek açık kapıdan düşerek başını asfalta çarpıp hayatını kaybettiğini belirtti.

Savcı ayrıca Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilirkişi raporuna göre maktul Hatice Sabahi'nin dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davrandığı için tali kusurlu, sanık Vedat K'nin asli kusurlu olduğunu bildirerek, sanığın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılan sanık Vedat K, olay günü Hatice Sabahi'nin araca ön kapıdan bindiğini belirterek, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Otobüsün kapısı açıktı. Hatice Sabahi biniş kartını cihaza basmak için ayağa kalktı. Demir tutacaklardan tutmadı. Direğe yaslanmak isterken de dengesini kaybederek aracın ön kapısından düştü. Ben ani fren yapmadım. Zaten durağa yaklaşmıştım. İndiğimde aracın arka tekerine 1 metre mesafede bulunmaktaydı. Üzerinden geçmedim. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesin istiyorum." dedi.