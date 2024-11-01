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        Adana'da otobüsün açık kapısından yolcunun düşüp ölmesiyle ilgili sürücüye 4 yıl hapis

        Adana'da hareket halindeyken açık bıraktığı özel halk otobüsünün kapısından bir kadının düşerek hayatını kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sürücüye, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 14:13 Güncelleme: 01.11.2024 - 14:13
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        Adana'da otobüsün açık kapısından yolcunun düşüp ölmesiyle ilgili sürücüye 4 yıl hapis
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        Adana'da hareket halindeyken açık bıraktığı özel halk otobüsünün kapısından bir kadının düşerek hayatını kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sürücüye, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl hapis cezası verildi.

        2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Vedat K. ile 24 Nisan'da özel halk otobüsünün kapısından düşerek hayatını kaybeden 6 çocuk annesi Hatice Sabahi'nin (74) eşi Cemil ve oğlu Selahattin Sabahi ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, olay günü sürücünün Balcalı Mahallesi'nde seyir halindeyken direksiyon başında sigara içtiğini, otobüs kapısı açık şekilde ilerlerken kartını göstermek için ayağa kalkan Sabahi'nin manevra sırasında dengesini kaybederek açık kapıdan düşerek başını asfalta çarpıp hayatını kaybettiğini belirtti.

        Savcı ayrıca Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilirkişi raporuna göre maktul Hatice Sabahi'nin dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davrandığı için tali kusurlu, sanık Vedat K'nin asli kusurlu olduğunu bildirerek, sanığın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılan sanık Vedat K, olay günü Hatice Sabahi'nin araca ön kapıdan bindiğini belirterek, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Otobüsün kapısı açıktı. Hatice Sabahi biniş kartını cihaza basmak için ayağa kalktı. Demir tutacaklardan tutmadı. Direğe yaslanmak isterken de dengesini kaybederek aracın ön kapısından düştü. Ben ani fren yapmadım. Zaten durağa yaklaşmıştım. İndiğimde aracın arka tekerine 1 metre mesafede bulunmaktaydı. Üzerinden geçmedim. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesin istiyorum." dedi.

        Hatice Sabahi'nin eşi Cemil ve oğlu Selahattin Sabahi ise sanıktan şikayetçi olduklarını ifade etti.

        Mahkeme, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanık Vedat K'nin tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar vererek, sanığın ehliyetine de bir yıl süreyle el konulmasına hükmetti.

        - Olay

        Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne 24 Nisan'da kontrole giden 6 çocuk annesi Hatice Sabahi, özel halk otobüsünün açık kapısından düşerek ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Özel halk otobüsünün sürücüsü Vedat K. ise savcılıkça adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Hatice Sabahi'nin hastanede yaşamını yitirmesinin ardından sürücü Vedat K. tekrar gözaltına alınıp nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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