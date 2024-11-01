Adana'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, müstakil evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, müstakil evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yeşiloba Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yanan ikametin bitişiğindeki ilkokulda öğrenim gören öğrenciler tedbir amacıyla tahliye edildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bitişikteki okula sıçramadan söndürüldü.
Ev kullanılamaz hale gelirken yangının söndürülmesinin ardından öğrenciler yeniden okula alındı.
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