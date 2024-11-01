Obruk Şelalesi Tabiat Parkı'nda hazan mevsiminin renkleri hakim oldu
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Obruk Şelalesi Tabiat Parkı sonbaharın renklerini kuşandı.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Obruk Şelalesi Tabiat Parkı sonbaharın renklerini kuşandı.
Adana'ya 160, ilçeye 3 kilometre mesafede çoğunlukla çınar ağaçlarını barındıran tabiat parkındaki ağaçların yaprakları, yeşil, sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına büründü.
Tabiat parkı, renk cümbüşünü görmek ve yılın son güneşli günlerini huzur veren bir ortamda geçirmek isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor.
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