Adana'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 5 zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, iş yerine düzenlenen ve 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Güzelevler Mahallesi'nde 22 Ekim'de inşaat malzemeleri satışının yapıldığı iş yerine motosikletli ve kasklı 2 kişi tarafından kalaşnikofla düzenlenen ve Y.S'nin (43) yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturmayı sürdürdü.

Olayla bağlantılı 6 şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonla Ersin A. (19), Mustafa Ö. (22), Murat D. (23), Kerem A. (20), Mahsum K. (21) ve Yunus T'yi (29) yakaladı.