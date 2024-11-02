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        Adana'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 5 zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, iş yerine düzenlenen ve 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 09:54 Güncelleme: 02.11.2024 - 09:59
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        Adana'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 5 zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, iş yerine düzenlenen ve 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Güzelevler Mahallesi'nde 22 Ekim'de inşaat malzemeleri satışının yapıldığı iş yerine motosikletli ve kasklı 2 kişi tarafından kalaşnikofla düzenlenen ve Y.S'nin (43) yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturmayı sürdürdü.

        Olayla bağlantılı 6 şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonla Ersin A. (19), Mustafa Ö. (22), Murat D. (23), Kerem A. (20), Mahsum K. (21) ve Yunus T'yi (29) yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlılardan Ersin A’nın silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği, Mustafa Ö'nün motosikleti kullandığı, diğerlerinin de bu kişilere yardım ettiği iddia edildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Yunus T, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5'i tutuklandı.

        Bu arada motosikletli ve kasklı 2 kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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