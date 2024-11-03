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        Adana'da kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 10:44 Güncelleme: 03.11.2024 - 10:44
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        Adana'da kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

        Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesi'nde Fahriye Asena Eskikanber (25), çalıştığı pastaneye gelen erkek arkadaşı M.K.D. (29) tarafından tabancayla vuruldu.

        M.K.D, daha sonra aynı silahla başına ateş etti.

        Olayın bildirilmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Eskikanber'in hayatını kaybettiğini, M.K.D'nin ise yaralı olduğunu belirledi.

        Durumu ağır olan M.K.D, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Eskikanber'in cenazesi polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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