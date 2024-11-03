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        Adana'da 13. Kostümlü Yamaç Paraşütü Festivali sona erdi

        Adana'da düzenlenen 13. Kostümlü Yamaç Paraşütü Festivali tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 14:31 Güncelleme: 03.11.2024 - 14:31
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        Adana'da 13. Kostümlü Yamaç Paraşütü Festivali sona erdi
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        Adana'da düzenlenen 13. Kostümlü Yamaç Paraşütü Festivali tamamlandı.

        Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğiyle merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi'ndeki Rüzgarlı Tepe'de organize edilen festivalin son gününde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Aralarında yabancıların da bulunduğu yaklaşık 250 sporcunun katıldığı etkinlikte, base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

        Sporcular ve vatandaşlar giydikleri yöresel kıyafet ve çeşitli kostümlerle atlayış yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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