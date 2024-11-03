Adana'da 13. Kostümlü Yamaç Paraşütü Festivali sona erdi

Sporcular ve vatandaşlar giydikleri yöresel kıyafet ve çeşitli kostümlerle atlayış yaptı.

Aralarında yabancıların da bulunduğu yaklaşık 250 sporcunun katıldığı etkinlikte, base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Yamaç Paraşütü ve Doğa Sporları Kulübü işbirliğiyle merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi'ndeki Rüzgarlı Tepe'de organize edilen festivalin son gününde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

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