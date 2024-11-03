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        Adana'da 20 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Adana'da "uyuşturucu ticareti" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 16:27 Güncelleme: 03.11.2024 - 16:27
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        Adana'da 20 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Adana'da "uyuşturucu ticareti" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ali Ç’nin saklandığı adresi belirledi.

        Polis ekipleri, firari hükümlüyü saklandığı eve düzenledikleri operasyonla yakaladı.

        Ali Ç, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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