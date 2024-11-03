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        Akdeniz Off-Road Kupası'nda üçüncü ayak yarışları, Adana'da yapıldı

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2024 Akdeniz Off-Road Kupası'nda üçüncü ayak yarışları, Adana'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 16:32 Güncelleme: 03.11.2024 - 16:37
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        Akdeniz Off-Road Kupası'nda üçüncü ayak yarışları, Adana'da yapıldı
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        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2024 Akdeniz Off-Road Kupası'nda üçüncü ayak yarışları, Adana'da gerçekleştirildi.

        TOSFED, Akdeniz Motorsporları ve Off-Road Spor Kulübü tarafından Spor Toto ve Adana Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle organize edilen yarış, Örcün Kamp Alanı'nda yapıldı.

        Organizasyonda mücadele eden 40 sporcu, 18 kilometrelik yarışı birinci tamamlamak için çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda kıyasıya mücadele etti.

        3 etap ve 3 turdan oluşan yarışın genel klasmanında ve SSV'de Mehmet Demirel ve Fettan Yiğit birinci oldu.

        S2'de Hakan Bilecen ve Murat Gürtekin, S3'te Ergün Çirkin ve Batuhan Korkut, S4'te Davut Çimiç ve Mükerrem Toklucuoğlu birinciliği elde etti.

        Derece elde edenlere kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

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