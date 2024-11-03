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        Adana'da batan teknedeki 9 kişi kurtarıldı

        Adana'nın Yumurtalık ilçesinde balık avlamak için açıldıkları denizde batan teknedeki 9 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 22:19 Güncelleme: 03.11.2024 - 22:19
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        Adana'da batan teknedeki 9 kişi kurtarıldı
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        Adana'nın Yumurtalık ilçesinde balık avlamak için açıldıkları denizde batan teknedeki 9 kişi kurtarıldı.

        Yumurtalık'ta balık avlamak için denize açılan 9 kişinin bulunduğu tekne, henüz belirlenemeyen sebeple su alarak batmaya başladı.

        Teknedekilerin ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Durumu fark eden bölgedeki diğer balıkçılar ve sahil güvenlik ekiplerince 9 kişi kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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