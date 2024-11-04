Adana'da PKK/YPG'den orman yakma talimatı aldığı öne sürülen sanığın yargılanması sürdü

Adana'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik dava kapsamında örgütün talimatıyla orman yangını çıkarmak için yasa dışı yollarla yurda girdikten sonra Mersin'de yakalanıp tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Suriyeli M.H.E.H. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanık M.H.E.H'nin örgüt üyeliğinden adli işlem yapılan kişilerle irtibat kurduğunu, dijital materyallerindeki incelemede silahlı fotoğraflarının tespit edildiğini, terör örgütünden Türkiye'de orman yangını çıkarmak için talimat aldığını, eylemini gerçekleştirmeden güvenlik güçlerince Mersin'de yakalandığını belirtti.

Savcı, ayrıca sanığın aktif faaliyet yürüttüğünü, kendisini gizlemek için kod adı kullanarak Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığını bildirerek, M.H.E.H'nin üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık M.H.E.H. emniyette ayrıntılı ifade verdiğini ve bu beyanlarının geçerli olduğunu söyledi.

Mütalaayı kabul etmediğini öne süren M.H.E.H, "Örgüt üyeleri talimatlarını yapmamam halinde ailemi öldürmekle tehdit ettiler. Ben herhangi bir eylem gerçekleştiremeden yakalandım. Tüm bildiklerimi anlattım. Ayrıntılı savunma yapmak için süre talep ediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."