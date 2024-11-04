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        Adana'da PKK/YPG'den orman yakma talimatı aldığı öne sürülen sanığın yargılanması sürdü

        Adana'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik dava kapsamında örgütün talimatıyla orman yangını çıkarmak için yasa dışı yollarla yurda girdikten sonra Mersin'de yakalanıp tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 18:07 Güncelleme: 04.11.2024 - 18:07
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        Adana'da PKK/YPG'den orman yakma talimatı aldığı öne sürülen sanığın yargılanması sürdü
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        Adana'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik dava kapsamında örgütün talimatıyla orman yangını çıkarmak için yasa dışı yollarla yurda girdikten sonra Mersin'de yakalanıp tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Suriyeli M.H.E.H. ve avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanık M.H.E.H'nin örgüt üyeliğinden adli işlem yapılan kişilerle irtibat kurduğunu, dijital materyallerindeki incelemede silahlı fotoğraflarının tespit edildiğini, terör örgütünden Türkiye'de orman yangını çıkarmak için talimat aldığını, eylemini gerçekleştirmeden güvenlik güçlerince Mersin'de yakalandığını belirtti.

        Savcı, ayrıca sanığın aktif faaliyet yürüttüğünü, kendisini gizlemek için kod adı kullanarak Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığını bildirerek, M.H.E.H'nin üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık M.H.E.H. emniyette ayrıntılı ifade verdiğini ve bu beyanlarının geçerli olduğunu söyledi.

        Mütalaayı kabul etmediğini öne süren M.H.E.H, "Örgüt üyeleri talimatlarını yapmamam halinde ailemi öldürmekle tehdit ettiler. Ben herhangi bir eylem gerçekleştiremeden yakalandım. Tüm bildiklerimi anlattım. Ayrıntılı savunma yapmak için süre talep ediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

        Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına, esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapmak için sanığa süre verilmesine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Terör örgütü PKK/YPG'nin talimatıyla orman yangını çıkarmak için yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Suriyeli M.H.E.H. Mersin'de 22 Şubat'ta jandarma ekiplerince operasyonla gözaltına alınmıştı.

        Zanlı M.H.E.H, götürüldüğü Adana'da 26 Şubat'ta tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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