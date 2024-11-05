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        Kozan'da asayiş uygulamalarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamalarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 08:50 Güncelleme: 05.11.2024 - 09:00
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        Kozan'da asayiş uygulamalarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamalarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Ekim-4 Kasım'da, 34 farklı noktada 290 polisin katılımıyla uygulama yaptı.

        Uygulamada, ruhsatsız tüfek, 14,60 gram uyuşturucu madde ve 1864 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

        Ekipler, çeşitli ihlallerden 45 motosiklet sürücüsüne ceza kesti.

        Modifiyeli 23 aracın sürücüsüne para cezası uygulayan ekipler, 20 aracı trafikten men etti.

        Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerini ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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