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        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 09:58 Güncelleme: 05.11.2024 - 09:58
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        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

        Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık M.S, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 14 Şubat'ta polis ekiplerince Hürriyet Mahallesi'ndeki ikametinde uyuşturucu satarken yakalandığını, adresinde hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasını da dikkate alarak M.S'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık M.S. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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