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        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 32 zanlı tutuklandı

        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 43 şüpheliden 32'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 10:32 Güncelleme: 05.11.2024 - 10:32
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        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 32 zanlı tutuklandı
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        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 43 şüpheliden 32'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 27 Ekim-2 Kasım'da sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonlarda çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

        Aramalarda 42 bin 88 uyuşturucu hap, 1 kilo 163 gram esrar, 1 kilo 123 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 977 gram kokain ve 2 tabanca ele geçirildi.

        Operasyonlarda 43 şüpheli gözaltına aldı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 32'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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