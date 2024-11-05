Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 32 zanlı tutuklandı

Aramalarda 42 bin 88 uyuşturucu hap, 1 kilo 163 gram esrar, 1 kilo 123 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 977 gram kokain ve 2 tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 27 Ekim-2 Kasım'da sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonlarda çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

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