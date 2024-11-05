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        Kozan'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Adana'nın Kozan ilçesinde "1 Kan 3 Can" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 12:04 Güncelleme: 05.11.2024 - 12:22
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        Kozan'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
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        Adana'nın Kozan ilçesinde "1 Kan 3 Can" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Kızılay Kozan Şubesi ve KOZ-YAR İnsani Yardım Derneği işbirliğiyle kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

        Türk Kızılay Kozan Şubesi Başkanı Oğuz Cengiz, etkinlikte, verilen her ünite kanın üç kişiye umut olduğunu söyledi.

        Kan bağışının ihtiyaç duyan hastalara yaşam desteği sağladığını belirten Cengiz, kan vermenin bağışçılara sağlıklı bir yaşam sunduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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