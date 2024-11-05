Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan cip sulama kanalına düştü

        Adana'nın Kozan ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan cip sulama kanalına düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 13:00 Güncelleme: 05.11.2024 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan cip sulama kanalına düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan cip sulama kanalına düştü.

        Alparslan Bozkurt idaresindeki 80 AL 014 plakalı cipin önüne Çanaklı Mahallesi İnci Sokak'ta sahipsiz köpek çıktı.

        Bozkurt'un kullandığı araç, köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra nedeniyle yarısı dolu sulama kanalına düştü.

        Kazada yara almayan sürücü, araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

        Alparslan Bozkurt, gazetecilere, önüne aniden çıkan köpek nedeniyle panik yaşadığını ve ona çarpmamak için manevra yaptığını belirterek, "Aracımla seyrederken önümüze köpek çıktı. Sulama kanalının koruması olmadığı için direkt kanala uçtum. Bu olay sürekli burada tekrarlanıyor. Yetkililerden kanalın etrafını kapatmalarını ve bir çözüm bulmalarını istiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da TIR dehşeti! Scooterlı Ecem feci şekilde can verdi
        İstanbul'da TIR dehşeti! Scooterlı Ecem feci şekilde can verdi
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        Yasa dışı bahis reklamına puan silme cezası!
        Yasa dışı bahis reklamına puan silme cezası!
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        'Baba bir şey yapmaz' diyordu, sonunda yaptı
        'Baba bir şey yapmaz' diyordu, sonunda yaptı
        Icardi , alyansı attı
        Icardi , alyansı attı
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Polis memuru eski sevgilisini öldürdü!
        Polis memuru eski sevgilisini öldürdü!
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        1 milyon adet araç üretecek
        1 milyon adet araç üretecek
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        Silahla başından vuruldu! Ölü taklidi yaparak kurtuldu!
        Silahla başından vuruldu! Ölü taklidi yaparak kurtuldu!
        İTÜ'lü Prof. Dr. Tuncay Taymaz açıkladı! Olası Marmara depreminde tsunami nereleri etkiler?
        İTÜ'lü Prof. Dr. Tuncay Taymaz açıkladı! Olası Marmara depreminde tsunami nereleri etkiler?
        ABD'de son durum nedir?
        ABD'de son durum nedir?
        Deplasman canavarı Fenerbahçe!
        Deplasman canavarı Fenerbahçe!
        İran'da kıyafetlerini çıkaran kadının "psikolojik sorunları var" iddiası
        İran'da kıyafetlerini çıkaran kadının "psikolojik sorunları var" iddiası

        Benzer Haberler

        Dolandırıcılık şüphelisi iş insanı, el sallayarak adliyeye gitti
        Dolandırıcılık şüphelisi iş insanı, el sallayarak adliyeye gitti
        Barışmayı reddeden eski sevgilisini öldürüp intihara kalkışan polis memuru...
        Barışmayı reddeden eski sevgilisini öldürüp intihara kalkışan polis memuru...
        Kozan'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Kozan'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Tatarlı Höyük'te Orta Tunç Çağı'na ait yapı açığa çıkarıldı
        Tatarlı Höyük'te Orta Tunç Çağı'na ait yapı açığa çıkarıldı
        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 32 zanlı tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 32 zanlı tutuklandı
        Dünür katili, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Dünür katili, Yunanistan'a kaçarken yakalandı