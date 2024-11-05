Eski kız arkadaşını tabancayla öldürüp intihar girişiminde bulunan kişi hayatını kaybetti

Daha sonra aynı silahla başına ateş ederek ağır yaralanan Daniyar, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

İstirahatli polis memuru olduğu öğrenilen Daniyar'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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