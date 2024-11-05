Eski kız arkadaşını tabancayla öldürüp intihar girişiminde bulunan kişi hayatını kaybetti
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, eski kız arkadaşını tabancayla öldürüp aynı silahla intihar girişiminde bulunan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, eski kız arkadaşını tabancayla öldürüp aynı silahla intihar girişiminde bulunan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesi'nde 3 Kasım'da eski kız arkadaşı Fahriye Asena Eskikanbur'u (25), çalıştığı pastanede tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla başına ateş ederek yaralanan Muhammed Kürşad Daniyar (29), kaldırıldığı hastanede öldü.
İstirahatli polis memuru olduğu öğrenilen Daniyar'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Fahriye Asena Eskikanbur, çalıştığı pastaneye gelen eski erkek arkadaşı Muhammed Kürşad Daniyar tarafından tabancayla vurularak yaşamını yitirmişti.
Daha sonra aynı silahla başına ateş ederek ağır yaralanan Daniyar, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.