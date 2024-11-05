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        GÜNCELLEME - Adana'da dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik yaptığı öne sürülen zanlı serbest bırakıldı

        Adana'da, dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 13:18 Güncelleme: 05.11.2024 - 13:18
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        GÜNCELLEME - Adana'da dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik yaptığı öne sürülen zanlı serbest bırakıldı
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        Adana'da, dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kentteki bir özel okulun kurucusu Y.G, "özel evrakta sahtecilik", "bedelsiz senet kullanma", "dolandırıcılık" ve "emniyeti suistimal" suçlamasıyla yakalandı.

        Sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirilen Y.G, kendisini görüntüleyen gazetecilerin soruları üzerine, "Susma hakkımı kullanabilir miyim?" dedi.

        Y.G, daha sonra Yüzüncüyıl Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

        Ardından cumhuriyet savcılığına çıkartılan Y.G, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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