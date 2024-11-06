Adana'da bir evde 4 bin 90 uyuşturucu hap ele geçirildi
Adana'da 4 bin 90 uyuşturucu hap ele geçirilen evde 1 kişi gözaltına alındı.
Adana'da 4 bin 90 uyuşturucu hap ele geçirilen evde 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir evde uyuşturucu bulunduğunu belirledi.
Ekiplerin operasyon düzenlediği ikamette 4 bin 90 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Bunun üzerine adresteki şüpheli M.Ş, gözaltına alındı.
Zanlının jandarmadaki sorgusu sürüyor.
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