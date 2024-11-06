Adana'da bir depoda kokain ve uyuşturucu hap ele geçirildi

Adreste 1 kilo 920 gram kokain, 12 bin 992 uyuşturucu hap, 96 gram esrar, ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve uyuşturucu paketlerinin preslenmesinde kullanılan makine ele geçirildi.

Adana'da 1 kilo 920 gram kokain ve 12 bin 992 uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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