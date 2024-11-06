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        Adana'da tartıştığı husumetlisini darbettiği öne sürülen sanığa 6 yıl 3 ay hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı husumetlisini darbettiği iddia edilen sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 10:29 Güncelleme: 06.11.2024 - 10:29
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        Adana'da tartıştığı husumetlisini darbettiği öne sürülen sanığa 6 yıl 3 ay hapis
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı husumetlisini darbettiği iddia edilen sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık S.G. katılmadı. Müşteki E.K. ve taraf avukatları ise mahkemede hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, E.K'nin, 14 Ağustos 2023'te S.G'nin Hürriyet Mahallesi'ndeki evinin önüne gelerek ailesine küfrettiğini, bahçedeki köpeği taşladığını belirtti.

        Bir süre sonra olay yerine gelen S.G'nin, E.K'yi elinde bulunan kesici alet niteliğindeki tahra ile kovaladığını ve darbettiğini anlatan savcı, ilk haksız hareketin müştekiden kaynaklandığını, sanığın eylemini devam ettirmediğini bildirerek S.G'nin "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Beyanı alınan müşteki E.K. sanığın önceki celselerdeki anlatımlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, S.G'nin cezalandırılmasını talep etti.

        S.G'nin avukatı ise müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek beraatine karar verilmesini istedi.

        Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırdığı sanık S.G'nin cezasını, eylemini "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle önce 7 yıl 6 aya, ardından duruşmalardaki iyi hali nedeniyle 6 yıl 3 aya indirerek mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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