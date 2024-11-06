Adana'da tartıştığı husumetlisini darbettiği öne sürülen sanığa 6 yıl 3 ay hapis

S.G'nin avukatı ise müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek beraatine karar verilmesini istedi.

Bir süre sonra olay yerine gelen S.G'nin, E.K'yi elinde bulunan kesici alet niteliğindeki tahra ile kovaladığını ve darbettiğini anlatan savcı, ilk haksız hareketin müştekiden kaynaklandığını, sanığın eylemini devam ettirmediğini bildirerek S.G'nin "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık S.G. katılmadı. Müşteki E.K. ve taraf avukatları ise mahkemede hazır bulundu.

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