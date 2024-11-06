Muğla'daki trafik kazasında yaşamını yitiren uzman çavuşun cenazesi Adana'da defnedildi

Yakup Emre Arkan idaresindeki 45 AG 656 plakalı otomobil 22 Ekim'de, Fethiye-Ölüdeniz kara yolu Oluklu mevkisinde, karşı yönden gelen Y.H'nin kullandığı 48 AOP 845 plakalı hafif ticari araçla çarpışmış, savrulan araçlar 2 farklı araca ve minibüse çarparak durabilmişti. Kazada yaralanan 3 kişi ise ilçedeki hastanelere kaldırılmıştı.

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