Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Mardin'de kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polisin cenazesi Adana'da defnedildi

        Mardin'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Erol Koyun'un cenazesi Adana'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 14:12 Güncelleme: 06.11.2024 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polisin cenazesi Adana'da defnedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Erol Koyun'un cenazesi Adana'da toprağa verildi.

        Kızıltepe ilçesinde görev yapan polis memuru Erol Koyun, dün sabah saatlerinde evinde bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi.

        Ailesinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan üç çocuk babası Koyun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Erol Koyun'un cenazesi, ailesinin yaşadığı Adana'ya getirildi. Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Erol Koyun için Buruk Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

        Yanıkları ve meslektaşlarının katıldığı törende Erol Koyun'un eşi Esra Koyun'un güçlükle ayakta durduğu gözlendi.

        Kılınan cenaze namazının ardından Erol Koyun'un naaşı, aynı mezarlıkta toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Trump'ın kazanma ihtimali arttı, göçmenler yola çıktı!
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        ABD'nin yeni başkanı kim olacak?
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Küllerinden doğdu: Donald Trump'ın dönüşü
        Küllerinden doğdu: Donald Trump'ın dönüşü
        'Anadolua' cinsi çekirgenin iki yeni türü keşfedildi
        'Anadolua' cinsi çekirgenin iki yeni türü keşfedildi
        Türkiye'nin en parlak beyinlerinden Ecem'in ölümü yasa boğdu: 12 yaşında dünya 2'ncisi olmuş
        Türkiye'nin en parlak beyinlerinden Ecem'in ölümü yasa boğdu: 12 yaşında dünya 2'ncisi olmuş
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        İstanbul'un ilçe isimleri nereden geliyor?
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Sol bek tercihi Okan Buruk'u zorluyor!
        Vefat haberini yalanladı
        Vefat haberini yalanladı
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"
        Bir şehir efsanesi mi, tehlikeli bir uyku sorunu mu?
        Bir şehir efsanesi mi, tehlikeli bir uyku sorunu mu?
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        Beşiktaş'ın Malmö 11'i
        'Türk dünyası yüzyılı' vurgusu
        'Türk dünyası yüzyılı' vurgusu

        Benzer Haberler

        Polis eşini son yolculuğuna selam vererek uğurladı
        Polis eşini son yolculuğuna selam vererek uğurladı
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis
        Nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
        Nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
        Muğla'daki trafik kazasında yaşamını yitiren uzman çavuşun cenazesi Adana'd...
        Muğla'daki trafik kazasında yaşamını yitiren uzman çavuşun cenazesi Adana'd...
        Ceyhan'da çocuk şenliği düzenlendi
        Ceyhan'da çocuk şenliği düzenlendi
        Uyuşturucu paketlenen evde 1 kilo 920 gram kokain ile binlerce hap ele geçi...
        Uyuşturucu paketlenen evde 1 kilo 920 gram kokain ile binlerce hap ele geçi...