Eğitim sırasında şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz için Adana'da tören düzenlendi İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz (26) için Adana'nın Pozantı ilçesinde tören düzenlendi.

Anadolu Ajansı Giriş: 06.11.2024 - 17:03 Güncelleme: 06.11.2024 - 17:15 facebook

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