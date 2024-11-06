Adana'da devrilen kule vincin operatörü hayatını kaybetti
Adana'da inşaat çalışmaları sırasında devrilen kule vincin operatörü yaşamını yitirdi.
Adana'da inşaat çalışmaları sırasında devrilen kule vincin operatörü yaşamını yitirdi.
Seyhan ilçesindeki konut inşaatı sahasında çalışma yapan kule vinçlerden biri, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Görevlilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vinç operatörü Bülent Temli'nin ağır yaralandığı belirlendi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Temli, kurtarılamadı.
Temli'nin cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.