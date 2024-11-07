Adana'da sulama kanalına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 JJ 092 plakalı otomobil, Gülbahçesi Mahallesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi, sulama kanalından itfaiye ekipleri ve vatandaşlarca çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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