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        Adana'da öğrenciler, öğretmenlerinin kabrini ziyaret etti

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde geçen yıl heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobilde 3 meslektaşıyla hayatını kaybeden Rahime Toprak'ın öğrencileri, öğretmenin kabrini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 12:49 Güncelleme: 07.11.2024 - 13:05
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        Adana'da öğrenciler, öğretmenlerinin kabrini ziyaret etti
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        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde geçen yıl heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobilde 3 meslektaşıyla hayatını kaybeden Rahime Toprak'ın öğrencileri, öğretmenin kabrini ziyaret etti.

        Himmetli İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, Yüksekören Mahallesi'ndeki mezarlığa gelerek, öğretmenlerinin kabri başında dua etti.

        Bazı öğrenciler, ziyarette gözyaşlarını tutamayarak Toprak'ın mezar taşına sarıldı.

        Feke ilçesi yolunda 6 Nisan 2023'te meydana gelen heyelanda, üzerine kaya devrilen otomobilde bulunan öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak yaşamını yitirmişti.

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        Galeri

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