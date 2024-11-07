Adana'da, Okul Sporları Voleybol Grup Müsabakaları başladı

11 Aralık'a kadar devam edecek maçların sonunda birinciliğe ulaşan takım, bölge maçlarında kenti temsil etmeye hak kazanacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun B grubu ilk maçında, Şükran Çobanoğlu Ortaokulu ile Bahçeşehir Koleji takımları karşılaştı.

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