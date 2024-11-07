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        Adana'da, Okul Sporları Voleybol Grup Müsabakaları başladı

        Adana'da, Okul Sporları Voleybol Kız-Erkek Grup Müsabakaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 13:26 Güncelleme: 07.11.2024 - 13:26
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        Adana'da, Okul Sporları Voleybol Grup Müsabakaları başladı
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        Adana'da, Okul Sporları Voleybol Kız-Erkek Grup Müsabakaları başladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun B grubu ilk maçında, Şükran Çobanoğlu Ortaokulu ile Bahçeşehir Koleji takımları karşılaştı.

        Şükran Çobanoğlu Ortaokulu, Bahçeşehir Koleji'ni 2-1 yenerek grubun ilk maçına galibiyetle başladı.

        Kentteki farklı okullardan toplam 52 takımın katıldığı müsabakaların birinci turunda, ilk ikiye giren takımlar ikinci tura yükselecek.

        11 Aralık'a kadar devam edecek maçların sonunda birinciliğe ulaşan takım, bölge maçlarında kenti temsil etmeye hak kazanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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