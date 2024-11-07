Adana'da taksiciler arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri yaptıkları çalışmada 4 silah ele geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahlı ve bıçaklı kavgada Mustafa O, Metin O. ve İbrahim O. yaralandı.

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