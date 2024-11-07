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        Adana'da taksiciler arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde taksiciler arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 22:05 Güncelleme: 07.11.2024 - 22:09
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        Adana'da taksiciler arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde taksiciler arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Bülent Angın Bulvarı'nda, taksiciler arasında müşteri sırası sebebiyle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

        Silahlı ve bıçaklı kavgada Mustafa O, Metin O. ve İbrahim O. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri yaptıkları çalışmada 4 silah ele geçirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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