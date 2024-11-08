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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın ikas Eyüpspor'u konuk edecek

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 13:42 Güncelleme: 08.11.2024 - 13:42
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        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın ikas Eyüpspor'u konuk edecek
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        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

        Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

        Adana Demirspor sezonda ligde 2 puan elde ederken Eyüpspor, hanesine 19 puan yazdırdı.

        Mavi-lacivertli takım, rakibi karşısında ligdeki ilk galibiyetini almaya çalışacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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