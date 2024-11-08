Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın ikas Eyüpspor'u konuk edecek
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.
Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Adana Demirspor sezonda ligde 2 puan elde ederken Eyüpspor, hanesine 19 puan yazdırdı.
Mavi-lacivertli takım, rakibi karşısında ligdeki ilk galibiyetini almaya çalışacak.
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