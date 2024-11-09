Adana'da polis ekipleri lösemili çocuklarla bir araya geldi

Merkezdeki kadın kursiyerler, yaptıkları oyuncakları lösemili çocuklara hediye etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi, "Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı" kapsamında, Güney Adana Aile Destek Merkezi'nde etkinlik düzenledi.

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