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        Adana'da polis ekipleri lösemili çocuklarla bir araya geldi

        Adana'da polisler, "Gücümüz Sevgimiz" projesi kapsamında lösemili çocuklarla etkinlikler yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 11:05 Güncelleme: 09.11.2024 - 11:05
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        Adana'da polis ekipleri lösemili çocuklarla bir araya geldi
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        Adana'da polisler, "Gücümüz Sevgimiz" projesi kapsamında lösemili çocuklarla etkinlikler yaptı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi, "Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı" kapsamında, Güney Adana Aile Destek Merkezi'nde etkinlik düzenledi.

        Polisler, lösemili çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı.

        Merkezdeki kadın kursiyerler, yaptıkları oyuncakları lösemili çocuklara hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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