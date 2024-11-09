Adana'da polis ekipleri lösemili çocuklarla bir araya geldi
Adana'da polisler, "Gücümüz Sevgimiz" projesi kapsamında lösemili çocuklarla etkinlikler yaptı.
Adana'da polisler, "Gücümüz Sevgimiz" projesi kapsamında lösemili çocuklarla etkinlikler yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi, "Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı" kapsamında, Güney Adana Aile Destek Merkezi'nde etkinlik düzenledi.
Polisler, lösemili çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı.
Merkezdeki kadın kursiyerler, yaptıkları oyuncakları lösemili çocuklara hediye etti.
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