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        Adana tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Adana'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 13:53 Güncelleme: 09.11.2024 - 14:03
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        Adana tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Adana'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Mehmet Aktar'ın kullandığı 01 AAZ 023 plakalı tır ile Özge Nur Akar idaresindeki 38 ACH 343 plakalı otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Baklalı Caddesi'nde çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine giden sağlık ekipleri, otomobildeki Sabriye Gizem Aksu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaralanan sürücü Akar, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Sabriye Gizem Aksu'nun cesedi de morga götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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