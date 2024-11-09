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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 20:00 Güncelleme: 09.11.2024 - 20:00
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Volkan Ahmet Narinç, Hüseyin Aylak

        Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda Okan Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Maestro, İzzet Çelik (Dk. 66 Alioui), Tayfun Aydoğan (Dk. 82 Aimbetov), Yusuf Sarı, Ali Yavuz Kol (Dk. 90 Fougeu), Yusuf Barası (Dk. 66 Ozan Demirbağ)

        ikas Eyüpspor: Berke Özer, Robin Yalçın, Claro, Vezo, Dubois, Melih Kabasakal, Taşkın İlter (Dk. 77 Dorukhan Toköz), Emre Akbaba (Dk. 72 Saiz), Ampem (Dk. 72 Bruno), Ahmed Kutucu (Dk. 46 Halil Akbunar), Thiam (Dk. 90 Umut Meraş)

        Gol: Dk. 9 Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor)

        Sarı kartlar: Dk. 37 Abdulsamet Burak, Dk. 44 Semih Güler (Adana Demirspor), Dk. 39 Robin Yalçın, Dk. 65 Taşkın İlter, Dk. 86 Halil Akbunar (ikas Eyüpspor)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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