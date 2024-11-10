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        Adana'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

        Adana'nın Kozan ilçesinde, tarladaki taşı kaldırmaya çalışırken hareket eden traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 13:24 Güncelleme: 10.11.2024 - 13:24
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        Adana'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, tarladaki taşı kaldırmaya çalışırken hareket eden traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

        Bağtepe Mahallesi'ndeki tarlasında traktörüyle çalışan Mahmut Kurt (55), önündeki taşı kaldırmak için araçtan indi.

        Kurt, taşı kaldırmaya çalıştığı sırada hareket eden traktörün altında kaldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin incelemesinde yaşamını yitirdiği belirlenen çiftçinin cenazesi, morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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