Adana'da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Adana'nın Kozan ilçesinde, tarladaki taşı kaldırmaya çalışırken hareket eden traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Adana'nın Kozan ilçesinde, tarladaki taşı kaldırmaya çalışırken hareket eden traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Bağtepe Mahallesi'ndeki tarlasında traktörüyle çalışan Mahmut Kurt (55), önündeki taşı kaldırmak için araçtan indi.
Kurt, taşı kaldırmaya çalıştığı sırada hareket eden traktörün altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin incelemesinde yaşamını yitirdiği belirlenen çiftçinin cenazesi, morga kaldırıldı.
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