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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de fidanlar toprakla buluşturuldu

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 14:15 Güncelleme: 11.11.2024 - 15:18
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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de fidanlar toprakla buluşturuldu
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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikildi.

        Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Vali Yavuz Selim Köşger, yaptığı konuşmada, "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" sloganıyla ağaçlandırma çalışmalarının gerçekleştirildiğini söyledi.

        Köşger, şöyle konuştu:

        "Üniversitemizin kampüsünde geçen yıl başlattığımız çalışmalar etkisini göstermeye başladı. Giderek burası da yeşil kampüs alanı olacak. Doğanın dengesini bozmadan ve orman varlığımızı artırarak yaptığımız çalışmaları tüm dünyaya göstermiş olacağız."

        Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli de kentteki 16 farklı alanda 80 bin fidan dikildiğini söyledi.

        Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen de üniversitenin açılışından bu yana ağaçlandırma çalışması yaptıklarını anlattı.

        - Mersin

        Mersin'in Mezitli ilçesi Çevlik Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte protokol üyeleri ve öğrenciler, diktikleri fidanları suladı.

        Vali Ali Hamza Pehlivan, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 8 ilçede 22 bin fidanın toprakla buluşturulacağını ifade ederek, "Türkiye'de en çok orman varlığı olan ikinci il konumdayız. Bunu muhafaza etmek ve geriye düşürmemek için sürekli yeni fidanları toprakla buluşturma anlayışımız var." dedi.

        Etkinliğe AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ve Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş da katıldı.

        - Hatay

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, merkez Antakya ilçesi Maraşboğazı Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte ormanların ekosistem için önemini anlattı.

        Ormanların ülkenin en büyük zenginliklerinden olduğunu dile getiren Masatlı, şunları kaydetti:

        "Peygamber Efendi'mizin 'Kıyamet kopsa dahi elinizdeki fidanı toprağa dikin.' buyruğu, her daim temel rehberimiz olmuştur. Bu ulvi istikamette sadece kendi varlığımızın devamı için değil tabiattaki bütün canlıların korunması ve yaşatılması için de büyük bir sorumluluk taşıyoruz."

        Konuşmanın ardından Masatlı ve beraberindekiler fidan dikti.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de Davlumbaz mevkisindeki alanda gerçekleştirilen etkinlikte Vali Erdinç Yılmaz ve öğrenciler, 2 bin fidanı toprakla buluşturdu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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