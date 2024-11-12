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        Adana'da tırın lastiklerine gizlenmiş 53 kilogram esrar bulundu

        Adana'da lastiklerine gizlenmiş 53 kilogram esrar ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 09:41 Güncelleme: 12.11.2024 - 09:41
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        Adana'da tırın lastiklerine gizlenmiş 53 kilogram esrar bulundu
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        Adana'da lastiklerine gizlenmiş 53 kilogram esrar ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla kente bir tırla uyuşturucu getirileceğini belirledi.

        Ekipler, plakasını tespit ettikleri tırı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınında durdurarak narkotik dedektör köpeğiyle aradı.

        ​​​​​​​Dedektör köpeğin, aracın lastiklerine tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, lastiklere gizlenmiş 89 pakette 53 kilogram esrar bulundu.

        Bunun üzerine aracın sürücüsü Mahsun B, gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahsun B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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