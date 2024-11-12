Adana'da mazot dökülen yolda art arda yaşanan üç kaza kamerada

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde mazot dökülen yolda seyir halindeki iki motosikletin devrilmesi ve iki aracın duramayarak çarpışması motosiklet kamerasınca kaydedildi.

Kışla Mahallesi Mithat Özsan Bulvarı'nda, Ömer Kocaman yönetimindeki 31 AJU 908 plakalı motosiklet seyir halindeyken yola yayılan mazot nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Bu kazanın ardından kavşağa yaklaşan belediyeye ait çöp toplama kamyonu ile kavşaktan dönüş alan otomobil, kayganlaşan yolda duramayarak çarpıştı.

Daha sonra, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet de sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.