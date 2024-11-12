Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da mazot dökülen yolda art arda yaşanan üç kaza kamerada

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde mazot dökülen yolda seyir halindeki iki motosikletin devrilmesi ve iki aracın duramayarak çarpışması motosiklet kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 11:03 Güncelleme: 12.11.2024 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da mazot dökülen yolda art arda yaşanan üç kaza kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde mazot dökülen yolda seyir halindeki iki motosikletin devrilmesi ve iki aracın duramayarak çarpışması motosiklet kamerasınca kaydedildi.

        Kışla Mahallesi Mithat Özsan Bulvarı'nda, Ömer Kocaman yönetimindeki 31 AJU 908 plakalı motosiklet seyir halindeyken yola yayılan mazot nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

        Bu kazanın ardından kavşağa yaklaşan belediyeye ait çöp toplama kamyonu ile kavşaktan dönüş alan otomobil, kayganlaşan yolda duramayarak çarpıştı.

        Daha sonra, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet de sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

        Kazalarda iki motosikletteki üç kişi hafif yaralandı.

        Art arda yaşanan üç kaza, Ömer Kocaman'ın kullandığı motosikletin kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ortaya çıktı
        Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ortaya çıktı
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Dolgunun üstüne şimdi de duvar!
        Dolgunun üstüne şimdi de duvar!
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        Amazon çalışan verileri çalındı!
        Amazon çalışan verileri çalındı!
        Geçen sezonu arattı!
        Geçen sezonu arattı!
        Trump'ın şahin ataması: Thomas "Sınır Çarı" Homan
        Trump'ın şahin ataması: Thomas "Sınır Çarı" Homan
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Balık popülasyonuna kameralı takip!
        Balık popülasyonuna kameralı takip!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Milli takım arkadaşını getiriyor!
        Tartıştığı ağabeyinin marketini yaktı: 1 ölü, 5 yaralı
        Tartıştığı ağabeyinin marketini yaktı: 1 ölü, 5 yaralı
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Elektrik sobası 5 can aldı
        Elektrik sobası 5 can aldı
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        Kaldırımda yürüyordu... Otomobil ezdi öldü! Sürücü serbest!
        Kaldırımda yürüyordu... Otomobil ezdi öldü! Sürücü serbest!
        Emekli aylığında fark ne kadar olacak?
        Emekli aylığında fark ne kadar olacak?
        Japonya'nın hayalet adasına yolculuk...
        Japonya'nın hayalet adasına yolculuk...
        Bitcoin'de tarihi yükseliş
        Bitcoin'de tarihi yükseliş

        Benzer Haberler

        Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın korsan gösterisine katıldığı öne sürülen...
        Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın korsan gösterisine katıldığı öne sürülen...
        TIR'ın lastiğindeki 53 kilo esrarı narkotik köpeği 'Barbara' buldu
        TIR'ın lastiğindeki 53 kilo esrarı narkotik köpeği 'Barbara' buldu
        Adana'da muhtarı silahla yaralayan sanığa verilen ceza bozuldu
        Adana'da muhtarı silahla yaralayan sanığa verilen ceza bozuldu
        Adana'da tırın lastiklerine gizlenmiş 53 kilogram esrar bulundu
        Adana'da tırın lastiklerine gizlenmiş 53 kilogram esrar bulundu
        Adana'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü
        Adana'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü