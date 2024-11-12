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        Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar Hançer Kanyonu'nu inceledi

        Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, Hançer Kanyonu'nda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 14:23 Güncelleme: 12.11.2024 - 14:23
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        Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar Hançer Kanyonu'nu inceledi
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        Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, Hançer Kanyonu'nda incelemelerde bulundu.

        Kaymakam Açar, Yeniköy Mahallesi'ndeki kanyon ve çevresinde inceleme yaptı.

        Ziyaretinde Açar'a, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Paşaoğlu ile muhtar Mehmet Bektaş da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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