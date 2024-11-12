Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar Hançer Kanyonu'nu inceledi
Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, Hançer Kanyonu'nda incelemelerde bulundu.
Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, Hançer Kanyonu'nda incelemelerde bulundu.
Kaymakam Açar, Yeniköy Mahallesi'ndeki kanyon ve çevresinde inceleme yaptı.
Ziyaretinde Açar'a, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Paşaoğlu ile muhtar Mehmet Bektaş da eşlik etti.
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