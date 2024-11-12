Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar Hançer Kanyonu'nu inceledi

Ziyaretinde Açar'a, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Paşaoğlu ile muhtar Mehmet Bektaş da eşlik etti.

Kaymakam Açar, Yeniköy Mahallesi'ndeki kanyon ve çevresinde inceleme yaptı.

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