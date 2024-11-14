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        Adana'da sivil ekipler gereksiz korna çalan 35 sürücüye para cezası kesti

        Adana'da sivil trafik polisleri, gereksiz korna çaldığı tespit edilen 35 toplu taşıma aracı sürücüsüne 24 bin 150 lira ceza uyguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 09:57 Güncelleme: 14.11.2024 - 10:16
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        Adana'da sivil ekipler gereksiz korna çalan 35 sürücüye para cezası kesti
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        Adana'da sivil trafik polisleri, gereksiz korna çaldığı tespit edilen 35 toplu taşıma aracı sürücüsüne 24 bin 150 lira ceza uyguladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini sürdürdü.

        Farklı noktalarda çalışma yapan sivil trafik polisleri, gereksiz korna çaldığı belirlenen toplu taşıma araçlarının plakalarını ekiplere bildirdi.

        Kontrol noktalarında durdurulan 35 sürücüye 24 bin 150 lira ceza uygulandı.

        Ekipler, sürücülere gereksiz korna çalmamaları konusunda da uyarıda bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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