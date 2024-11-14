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        Pozantı Belediyesinde 1 kişi rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı

        Adana'nın Pozantı ilçesinde 1 belediye çalışanı rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 19:56 Güncelleme: 14.11.2024 - 20:01
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        Pozantı Belediyesinde 1 kişi rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde 1 belediye çalışanı rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Pozantı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli A.F.Y. hakkında rüşvet aldığı iddiası üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

        Yürütülen çalışma sonucu şüphelinin rüşvet alarak görevini kötüye kullandığı iddiasıyla gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ali Avan, hizmet ettiği sürece hukuk dışı hiçbir olaya geçit vermeyerek diğer çalışanların zan altında kalmaması için yozlaşmış personelleri yargıya teslim edeceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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