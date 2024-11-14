Pozantı Belediyesinde 1 kişi rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı

Yürütülen çalışma sonucu şüphelinin rüşvet alarak görevini kötüye kullandığı iddiasıyla gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ali Avan, hizmet ettiği sürece hukuk dışı hiçbir olaya geçit vermeyerek diğer çalışanların zan altında kalmaması için yozlaşmış personelleri yargıya teslim edeceğini bildirdi.

Pozantı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli A.F.Y. hakkında rüşvet aldığı iddiası üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

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