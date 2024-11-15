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        Adana'da 2 ruhsatsız tüfek ile el bombası ele geçirildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 2 ruhsatsız tüfek ile el bombası ele geçirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 09:47 Güncelleme: 15.11.2024 - 10:09
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        Adana'da 2 ruhsatsız tüfek ile el bombası ele geçirildi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 2 ruhsatsız tüfek ile el bombası ele geçirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, cezaevindeki O.B'nin Söğütlü Mahallesi'ndeki ikametinde silah bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

        Operasyon düzenlenen adreste 2 ruhsatsız tüfek, bahçedeki köpek kulübesinde de el bombası ele geçirildi.

        Polis, evdeki A.A. ve A.B'yi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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