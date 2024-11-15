Adana'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde metruk binada çıkan yangın söndürüldü.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde metruk binada çıkan yangın söndürüldü.
Döşeme Mahallesi'ndeki 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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